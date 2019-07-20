Операторы автозаправочных станций Грузии с субботы подняли цену на бензин в среднем на 5 тетри ($0,02), которая тем самым достигла своего исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные табло АЗС на улицах страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Так, к примеру, бензин марки Regular (АИ-92) в сетях автозаправочных станций Gulf и Rompetrol до этого стоил 2,49 лари ($0,86) за литр, то сейчас его цена - 2,54 лари ($0,88). Цена бензина аналогичного качества в сети SOCAR с субботы составляет 2,53 лари ($0,87) за литр. Еще выше цена топлива составляет в сети АЗС WIssol. Там АИ-92 стоит 2,59 лари ($0,89) за литр.

Рост цен на бензин экономисты связывают с падением курса национальной валюты - лари по отношению к доллару, который в течение длительного времени колебался в районе 2,68 - 2,70 за доллар, однако в субботу достиг отметки 2,88. Эксперт в сфере экономики Ника Шенгелая уверен, что за ростом цен на бензин подорожают и продукты питания.

"Мы не раз говорили, что, если правительство и Национальный банк не сумеют скорректировать, стабилизировать курс лари, получим больший рост цен. То есть, если такой курс сохранится и в августе, мы получим вторую волну повышения цен на продукты минимум на 8 - 10%", - сказал Шенгелая в интервью грузинской телекомпании "Рустави 2".

Это вторая волна повышения цен на бензин. Впервые на 5 тетри цена на топливо поднялась в начале июля. Причиной роста цен и тогда называлось падение курса национальной валюты. Официальных комментариев от властей Грузии пока не поступало.

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