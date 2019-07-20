Иранские власти могут допросить 23 членов экипажа задержанного британского танкера Stena Impero. Об этом сообщает агентство ISNA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"При необходимости и по требованию судебных органов экипаж может быть вызван для проведения технических и специальных допросов", - приводит агентство слова генерального директора Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморада Афифипура.

Он также добавил, что задержанный танкер не перевозил никакого груза.

Ранее со ссылкой на агентство IRNA сообщалось, что иранские власти заявили о задержании в Ормузском проливе танкера Stena Impero после его инцидента с иранским рыболовецким судном. После всех необходимых процедур ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сопроводили танкер в порт Бендер-Аббас. Однако экипаж британского танкера Stena Impero, состоящий из 23 человек, в том числе россиян, останется на борту.

Представитель компании-судовладельца сообщил РИА Новости, что на борту танкера - трое россиян, а также граждане Филиппин, Латвии и Индии. Посольство РФ в Тегеране заявило ранее РИА Новости, что проинформировано судовладельцем, что на танкере, задержанном в Ормузском проливе, находились россияне, продолжит выяснять детали



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