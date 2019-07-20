Британский нефтяной танкер Stena Impero, задержанный иранскими властями в Ормузском проливе, нарушил несколько правил. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на информагентство, близкое к иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что судно шло с выключенным транспондером, проходило через пролив в зоне, предназначенной для выхода, а не входа, а также игнорировало предупреждения.

Помимо Stena Impero иранские силовики задержали другой британский танкер Mesdar, который шел под флагом Либерии. По каким причинам был задержан Mesdar, не сообщается.

Информацию о задержании судов подтвердил МИД Великобритании. Министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант назвал произошедшее неприемлемым и сообщил, что власти работают над урегулированием ситуации.

Британских граждан на танкерах нет, но, как выяснилось позднее, среди членов экипажа Stena Impero есть россияне.

"Война танкеров" между Ираном и Великобританией началась после того, как британские морские пехотинцы перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Сообщалось, что он перевозил два миллиона баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии.

Иран пообещал ответить на захват Grace 1, после чего попытался задержать нефтяной танкер Великобритании в Персидском заливе. Позже министр иностранных дел республики Джавад Зариф опроверг попытку задержать британское судно.

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