https://news.day.az/world/1139836.html В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет
Полиция и спасатели находятся на месте аварии.
В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет
Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг. Об этом сообщает издание Bild, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным издания, в результате крушения погибли три человека, находившихся в кабине.
Полиция и спасатели находятся на месте аварии.
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