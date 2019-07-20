Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг. Об этом сообщает издание Bild, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, в результате крушения погибли три человека, находившихся в кабине.

Полиция и спасатели находятся на месте аварии.



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