Управление безопасности Эрбиля сообщило в субботу о задержании террористов, совершивших нападение на сотрудников турецкого генконсульства. Об этом передает агентство Anadolu, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, атаку на дипломатов осуществили четыре террориста. Другие подробности не приводятся.

Согласно информации Министерства иностранных дел Турции, вооруженное нападение на сотрудников турецкого генконсульства произошло 17 июля в одном из ресторанов Эрбиля. По данным телеканала Sky News Arabia, нападавших было двое. В результате атаки погиб один сотрудник генконсульства.

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