В министерстве обороны Франции создадут "Красную команду" из футурологов и писателей-фантастов, которые будут заниматься прогнозированием угроз безопасности страны. Об этом сообщается в докладе Агентства оборонных инноваций Франции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Авторы документа отмечают, что для разработки оборонной политики страны требуются "актуальный анализ стратегической среды", что невозможно без идентификации "будущих угроз" и "новых факторов уязвимости". Поэтому, говорится в докладе, было принято решение создать "Красную команду" (Red Team): в нее войдут четыре-пять человек, на которых ляжет ответственность "за прогнозирование возможных разрушительных сценариев", - цитирует документ информагентство.

Члены "Красной команды" будут исследовать возможные последствия внедрения информационных технологий, в том числе - искусственного интеллекта. В результате военные подразделения и спецслужбы должны получить краткие рекомендации, как противостоять подобным угрозам.

Имена фантастов и футурологов, с которыми ведет переговоры военное ведомство, не раскрываются. Детали их работы также останутся конфиденциальными.

18 июля сообщалось, что в Ливии были замечены боевые маги из Нигера и Чада. Бывший представитель Ливийской национальной армии обвинил ее руководителя фельдмаршала Халифу Хафтара в использовании сил колдунов, которые помогают подчинять окружающих его людей.

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