Посетители пляжа в городе Кучугур Краснодарского края увидели выброшенных на берег медуз. Видеозапись с пляжа опубликовано в Instagram-аккаунте krasnodar_kray, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На записи видно, что на песке лежат крупные медузы с сильно поврежденными телами. Некоторые комментаторы предположили, что такие медузы не могут жить в Азовском море из-за неподходящей среды обитания, поэтому их выбрасывает на берег. Работники убрали тела медуз с пляжа.

16 июля издание "Регион online" писало, что похожих медуз заметили на пляже в Приморско-Ахтарске. Специалисты по водным биологическим ресурсам рассказали, что у побережья появились медузы корнероты. По их словам, они быстро плавают и способны обжечь, но это опасно лишь при аллергии. Обычно у человека возникает "ощущение, сравнимое с падением в куст крапивы".

Специалисты предположили, что такое количество медуз связано со штормом в Азовском море. Кроме того, из-за роста солености воды корнероты активно переходят по Керченскому проливу из Черного моря в Азовское.

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