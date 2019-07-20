https://news.day.az/world/1139849.html В Украине неизвестные напали на кандидата в депутаты
В Украине неизвестные напали на кандидата в депутаты
В украинском Николаеве неизвестные напали на кандидата в депутаты на внеочередных выборах в парламент, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Уточняется, что мужчина возвращался домой, когда на него напали два человека.
Преступники ударили потерпевшего по голове и сбежали.
По словам кандидата, нападавшие ничего не требовали.
По данному факту следователи начали уголовное производство по статье "Умышленное легкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины.
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