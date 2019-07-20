В украинском Николаеве неизвестные напали на кандидата в депутаты на внеочередных выборах в парламент, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Уточняется, что мужчина возвращался домой, когда на него напали два человека.

Преступники ударили потерпевшего по голове и сбежали.

По словам кандидата, нападавшие ничего не требовали.

По данному факту следователи начали уголовное производство по статье "Умышленное легкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины.

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