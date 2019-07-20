https://news.day.az/world/1139869.html В Германии самолет рухнул на ТЦ , есть погибшие
В Германии самолет рухнул на ТЦ , есть погибшие
В Германии на здание торгового центра упал небольшой самолет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, ЧП произошло на юго-западе страны в Баден-Вюртемберге.
В результате падения авиасудна погибли три человека. Все они находились на борту небольшого самолета.
Уточняется, что погибшим было 77, 57 и 56 лет.
Правоохранительные органы занимаются расследованием причин падения воздушного транспортного средства.
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