В Германии на здание торгового центра упал небольшой самолет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, ЧП произошло на юго-западе страны в Баден-Вюртемберге.

В результате падения авиасудна погибли три человека. Все они находились на борту небольшого самолета.

Уточняется, что погибшим было 77, 57 и 56 лет.

Правоохранительные органы занимаются расследованием причин падения воздушного транспортного средства.

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