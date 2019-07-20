British Airways приостановила на неделю полеты в Каир
Авиакомпания British Airways в качестве меры по обеспечению безопасности приостановила любые полеты в Каир сроком на одну неделю до последующего рассмотрения этого вопроса.
Об этом сказано в распространенном в субботу заявлении крупнейшего британского авиаперевозчика, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мы постоянно пересматриваем наши механизмы по обеспечению безопасности во всех наших аэропортах по всему миру и приостановили полеты в Каир на семь дней в качестве меры предосторожности с целью проведения дальнейшей оценки", - сказано в этом заявлении.
"Охрана и безопасность наших клиентов и членов экипажа для нас всегда являются приоритетом, и мы бы никогда не стали осуществлять полеты на воздушном судне до тех пор, пока это не будет безопасно", - добавили в компании.
О конкретных причинах, побудивших ее принять решение о приостановке полетов в Каир, British Airways не сообщила.
Как информировали британские СМИ, авиакомпания поставила министерство транспорта в известность о своем решении до официального обнародования данного заявления.
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