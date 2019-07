Канцлер Германии Ангела Меркель уйдет в длительный отпуск из-за многочисленных приступов дрожи.

Об этом сообщает Bild, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отдых политика начнется после важной встречи 20 июля и продлится 28 дней. Предположительно, глава правительства проведет отпуск в Альпах.

Кроме того, изданию стало известно, что Меркель возьмет с собой книгу американской писательницы Сири Хустведт "Дрожащая женщина" (The Shaking Woman or A History of My Nerves). Отмечается, что в документальном произведении автор описала историю женщины, которая страдала от неконтролируемых приступов дрожи.

Впервые Меркель странно затряслась во время официального приема 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Второй раз подобное произошло 27 июня - во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Третий приступ дрожи случился с Меркель 10 июля во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Кроме того, Меркель два раза прослушала национальные гимны перед переговорами сидя из-за предыдущих приступов дрожи.

17 июля Меркель исполнилось 65 лет. Осенью 2018 года она ушла с поста председателя партии ХДС. Политик также заявила, что ее нынешний срок на посту главы правительства будет последним, после чего она не намерена "занимать какие-либо политические должности".

