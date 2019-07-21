Президент США Дональд Трамп рассказал о своем плане действий, если его переизберут на должность вновь.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Washington Post.

Американский глава заявил, что намерен сократить расходы бюджета страны.

Трамп также отметил, что хочет ликвидировать ряд управлений. Он подчеркнул, что это произойдет особенно в случае возврата контроля республиканцами над палатой представителей.

Отмечается, что выборы президента США пройдут в 2020 году.

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