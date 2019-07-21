Семь человек погибли, 24 пострадали в результате вооруженной атаки на полицейский контрольно-пропускной пункт и взрыва в больнице в Пакистане. Об этом сообщает издание Dawn, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, атака произошла в городе Дера-Исмаил-Хан в провинции Хайбер-Пахтунхва. Сначала вооруженные люди на четырех мотоциклах напали на КПП полиции, затем произошел взрыв в больнице, куда доставили пострадавших при первой атаке. Среди погибших - трое гражданских лиц и четверо полицейских.

Сотрудник полиции округа Дера-Исмаил-Хан заявил, что, по первоначальным данным, взрыв устроила женщина. Полиция проводит расследование.



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