https://news.day.az/world/1139933.html В Пакистане произошло нападение на КПП полиции и взрыв в больнице
Сотрудник полиции округа Дера-Исмаил-Хан заявил, что, по первоначальным данным, взрыв устроила женщина. Полиция проводит расследование.
В Пакистане произошло нападение на КПП полиции и взрыв в больнице
Семь человек погибли, 24 пострадали в результате вооруженной атаки на полицейский контрольно-пропускной пункт и взрыва в больнице в Пакистане. Об этом сообщает издание Dawn, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным издания, атака произошла в городе Дера-Исмаил-Хан в провинции Хайбер-Пахтунхва. Сначала вооруженные люди на четырех мотоциклах напали на КПП полиции, затем произошел взрыв в больнице, куда доставили пострадавших при первой атаке. Среди погибших - трое гражданских лиц и четверо полицейских.
Сотрудник полиции округа Дера-Исмаил-Хан заявил, что, по первоначальным данным, взрыв устроила женщина. Полиция проводит расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре