В аэропортах Москвы задержаны или отменены 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Во Внуково задержаны семь рейсов, один отменен. В Домодедово задержаны пять рейсов, три отменены. В Шереметьево задержаны четыре рейса, сведений об отмененных рейсах нет. О причинах задержек не сообщается.

По информации издания "Вечерняя Москва", вечером 20 июля были отменены и задержаны в общей сложности 46 рейсов. Радиостанция "Говорит Москва"утверждает, что, по данным на восемь утра, 21 июля в аэропортах Москвы были задержаны более 30 рейсов.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!