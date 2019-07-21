Наблюдатель из Великобритании Мартин Льюис снял с Земли видео стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-13" с Международной космической станцией (МКС).

Корабль "Союз МС-13" причалил к станции 21 июля в 2.48 по бакинскому времени, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На нем на МКС прибыли россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган. Они присоединились к россиянину Алексею Овчинину и американцам Нику Хейгу и Кристине Кук.

На своей странице в Twitter Льюис разместил видео стыковки, снятое с Земли. На нем видна станция и причаливающий к ней "Союз МС-13" в 2.40 по бакинскому времени, за восемь минут до стыковки.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!