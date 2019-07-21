На новую антиправительственную акцию протеста в центре Гонконга вышли десятки тысяч человек. Она проходит с разрешения властей и носит организованный характер. Об этом сообщает местное телевидение, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Шествие началось от парка Виктория и изначально должно было завершиться у Верховного суда в районе Адмиралти, где сосредоточены ключевые административные здания. Однако правоохранительные органы по соображениям безопасности потребовали сократить маршрут до станции метро Ван Чай в одноименном квартале.

При этом не исключено, что часть радикалов попытается прорваться к правительственному комплексу или штаб-квартире полиции. Вокруг этих зданий установлены высокие пластиковые барьеры, наполненные водой. Полицейские также заранее убрали с тротуаров металлические ограждения и столбы автобусных остановок, которые могут быть использованы демонстрантами для возведения баррикад.

В субботу в центре города состоялось другое шествие с участием патриотических прокитайских сил, собравшее десятки тысяч человек. Они выступили с осуждением недавних беспорядков, с призывом к скорейшей нормализации ситуации в этом специальном административном районе.

Несколько недель назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Сторонники оппозиции опасаются, что нововведение может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников, и ставит под угрозу демократические свободы в этой автономной территории с особым статусом.

Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам объявляла о решении снять законопроект с повестки, но это не остановило волну протестов.

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