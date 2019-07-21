Глава МИД ФРГ Хайко Маас предупредил об опасности дальнейшего обострения ситуации в Персидском заливе после задержания властями Ирана танкера под британским флагом. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью газете "Бильд ам зонтаг", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Речь идет о том, что нужно предотвратить войну. На это направлены все (наши) усилия вместе с европейскими партнерами и государствами региона", -утверждал Маас. Он отметил, что за последние дни ситуация в Персидском заливе "стала еще серьезнее и опаснее".

"При возможной неконтролируемой военной эскалации не будет победителей, только проигравшие", - предупредил германский министр.

"В Тегеране сейчас должны осознать свою ответственность и не раскручивать еще больше спираль эскалации", - указал он, призвав решать конфликт дипломатическим путем.

Ранее сообщалось, что два разведывательных агентства Великобритании - Служба британской внешней разведки МИ-6 и Центр правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ) - расследуют причастность России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero.

Ссылаясь на источники в службах безопасности, издание сообщает, что МИ-6 и GCHQ выясняют, заманили ли танкер в ловушку с помощью сигналов с ложными координатами GPS, которую иранская разведка могла распространять с помощью "российских шпионских технологий".

Ранее иранский телеканал Press TV сообщил, что КСИР задержал британский нефтяной танкер, проходящий через Ормузский пролив. По сообщению телеканала, танкер задержан за нарушение международного морского права.

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