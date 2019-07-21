https://news.day.az/world/1140019.html Два самолета столкнулись в американском аэропорту
Два самолета столкнулись в американском аэропорту
В международном аэропорту американского города Нашвилл, штат Теннесси, столкнулись два самолета. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Во время буксировки самолет Southwest Airlines, готовящийся к рейсу в город Сент-Луис, штат Миссури, задел законцовку крыла самолета той же авиакомпании, который должен был отправиться в город Атланту, штат Джорджия.
В результате столкновения никто не пострадал. Судя по снимку, который сделал один из пассажиров рейса в Атланту, у другого самолета повреждена верхняя часть вертикального стабилизатора. После инцидента оба воздушных судна временно сняли с полетов для техосмотра.
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