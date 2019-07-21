Президент Украины Владимир Зеленский намерен подать на рассмотрение новой Верховной рады одним из первых законопроект о снятии депутатской неприкосновенности, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

"Одним из первых, потому что там в первый день (работы нового парламента - Прим. ред.) будет не один законопроект, я уверен, мы наконец должны с вами снять неприкосновенность (с депутатов Рады - ред.)", - сказал Зеленский журналистам после голосования на внеочередных выборах в Раду. Трансляцию вел телеканал "112. Украина".



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!