В петербургском метро мужчина изрезал ножом глухих людей, не ответивших ему
Суд постановил заключить под стражу Фетулаха Гамдулаева, обвиняемого в нападении с ножом на двух пассажиров метрополитена в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как ранее сообщали местные СМИ, мужчина напал с ножом на двоих пассажиров, которые не ответил на его вопрос о том, выходят ли они на следующей остановке. Как выяснилось, пострадавшие оказались глухонемыми и не слышали вопроса Гамдулаева.
"Ленинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фетулаха Гамдулаева", - сказано в сообщении.
Как полагает следствие, Гамдулаев, находясь в вагоне метро на станции метро "Пушкинская", нанес ножевые ранения двум мужчинам.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре