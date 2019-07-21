Суд постановил заключить под стражу Фетулаха Гамдулаева, обвиняемого в нападении с ножом на двух пассажиров метрополитена в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как ранее сообщали местные СМИ, мужчина напал с ножом на двоих пассажиров, которые не ответил на его вопрос о том, выходят ли они на следующей остановке. Как выяснилось, пострадавшие оказались глухонемыми и не слышали вопроса Гамдулаева.

"Ленинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фетулаха Гамдулаева", - сказано в сообщении.

Как полагает следствие, Гамдулаев, находясь в вагоне метро на станции метро "Пушкинская", нанес ножевые ранения двум мужчинам.



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