Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд уйдет в отставку до смены премьер-министра страны, которая произойдет 24 июля. Об этом канцлер казначейства объявил в воскресенье в интервью программе Первого телеканала Би-би-си "Шоу Эндрю Марра", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопрос, готов ли он к тому, что новый премьер-министр уволит его с должности, Хаммонд сказал: "Я не собираюсь быть уволенным. Я собираюсь подать в отставку". "Я намереваюсь подать Терезе Мэй прошение об отставке еще до того, как она поедет в Букингемский дворец для того, чтобы самой подать в отставку в предстоящую среду", - добавил глава Минфина.

Хаммонд объяснил этот шаг своими различиями во взглядах на будущее страны с Борисом Джонсоном, который, по его расчетам, станет новым главой правительства. "Как я понимаю, условия, которые он ставит перед теми, кто будет работать в его правительстве, состоят в том, что вам следует согласиться с выходом [страны из ЕС] без сделки 31 октября, под чем я никогда не подпишусь", - пояснил министр. При этом он подчеркнул, что "очень важно, чтобы у премьер-министра был министр финансов, который будет работать с ним в тесной связке".

Хаммонд является наибольшим политическим "тяжеловесом" в нынешнем кабинете министров. С приходом Консервативной партии к власти в 2010 году, он за минувшие девять лет последовательно занимал посты министра транспорта, министра обороны, главы МИД и канцлера казначейства. В своем решении уйти из правительства тори еще до формирования нового кабинета Хаммонд, чьи разногласия с Джонсоном более чем наглядны, последовал за министром юстиции Дэвидом Гоком. Оба эти политика открыто противостоят идее "жесткого" Brexit, то есть выхода страны из Европейского союза без сделки об условиях "развода сторон", и Хаммонд считается лидером лагеря сторонников сохранения тесных связей с ЕС в рядах тори. Политологи полагают, что именно он, вероятнее всего, станет главным оппонентом евроскептическим устремлениям Джонсона в рядах правящей партии.

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