Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что есть способ ослабить напряженность в отношениях между страной и Великобританией после задержания иранской стороной танкера Stena Impero в Ормузском проливе. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению Зарифа, ослабить напряженность во взаимоотношениях двух стран могут только "осторожность и предусмотрительность".

Зариф рассказал, что американская сторона планировала рассорить страны и "перетянуть Британию на свою сторону", но у США ничего не выйдет, если иранская и британская стороны будут предусмотрительны.

"Только осторожность и предусмотрительность могут помешать таким уловкам", - подчеркнул Зариф.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!