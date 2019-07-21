В Иране нашли способ ослабить напряженность в отношениях с Британией
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что есть способ ослабить напряженность в отношениях между страной и Великобританией после задержания иранской стороной танкера Stena Impero в Ормузском проливе. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По мнению Зарифа, ослабить напряженность во взаимоотношениях двух стран могут только "осторожность и предусмотрительность".
Зариф рассказал, что американская сторона планировала рассорить страны и "перетянуть Британию на свою сторону", но у США ничего не выйдет, если иранская и британская стороны будут предусмотрительны.
"Только осторожность и предусмотрительность могут помешать таким уловкам", - подчеркнул Зариф.
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