Президент США Дональд Трамп на предстоящей неделе планирует обсудить в Белом доме с группой членов верхней палаты Конгресса вопрос целесообразности введения против Турции односторонних санкций за приобретение российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, Трамп в конфиденциальном порядке сказал своим советникам, что хотел бы избежать введения санкций против Анкары, и ранее заверил президента Турции Тайипа Эрдогана в том, что этого не произойдет. Однако помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в минувшую пятницу сообщил представителям ряда стран - участниц НАТО о планах администрации сделать официальное заявление по вопросу санкций уже на предстоящей неделе. В Белом доме обещали сенаторам, что глава государства примет решение на этот счет после проведения консультаций с госсекретарем Майклом Помпео и Болтоном, которые рекомендуют ввести против Анкары рестрикции на определенном уровне.

Как обращает внимание газета, сенаторы-республиканцы Рик Скотт (от штата Флорида) и Тодд Янг (штат Индиана) внесли на рассмотрение Конгресса проект резолюции, которая осуждает Турцию за закупки С-400 и призывает администрацию США к введению санкций в отношении Анкары. Согласно публикации, базой для наказания Турции служит закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA).

Этот закон не предусматривает каких-то конкретных сроков для рестрикций или же временного вывода страны из-под их действия. Данное обстоятельство позволяет Трампу тормозить введение санкций неопределенно долгое время, поясняет The Wall Street Journal. Однако закон наделяет Конгресс США полномочиями вводить собственные меры, если законодатели считают действия президента слишком мягкими. В CAATSA содержится широкий перечень санкционных инструментов от отказа в предоставлении американских виз до запрета работы с финансовыми организациями США, уточняет газета.

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