Глава правительства Японии Синдзо Абэ хочет заключить мирный договор с РФ в ходе своего премьерского срока, который завершается в 2021 году. Об этом он заявил в эфире японского телевидения, которое ведет прямую трансляцию подсчета голосов по итогам прошедших в воскресенье выборов в верхнюю палату парламента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я хочу продвинуть вперед переговоры, направленные на заключение [мирного] договора в ходе моего срока", - сказал Абэ.

Ранее он также заявил, что не собирается выдвигаться в очередной раз на пост председателя правящей Либерально-демократической партии, подтвердив тем самым, что срок его полномочий завершается в 2021 году. В Японии премьер-министром становится лидер правящей партии.

Ранее он также заявил, что не собирается выдвигаться в очередной раз на пост председателя правящей Либерально-демократической партии, подтвердив тем самым, что срок его полномочий завершается в 2021 году. В Японии премьер-министром становится лидер правящей партии.

Россия и Япония с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. В ноябре 2018 года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились активизировать этот процесс на основе двусторонней Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В ней заявляется о прекращении состояния войны между двумя государствами, о восстановлении их дипломатических и консульских отношений. В этом документе СССР согласился передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды (включены в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны) с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

29 июня в Осаке состоялись переговоры между Абэ и Путиным. На совместной пресс-конференции по итогам переговоров глава японского правительства отметил, что стороны согласовали очередное посещение мест захоронения предков для бывших японских жителей южной части Курил, которое состоится в августе-сентябре этого года. Абэ также подчеркнул, что они с президентом РФ подтвердили решимость продолжить переговоры по проблеме мирного договора и продвижению к реализации совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов.

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