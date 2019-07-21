Жительница британского города Лидс, штат Йоркшир, намерена заключить неофициальный брак с канделябром. Об этом сообщает издание Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

35-летняя Аманда Либерти (Amanda Liberty) купила канделябр на интернет-аукционе. "Я потратила 400 фунтов, чтобы его доставили из Европы, - рассказывает она. - Это была настоящая любовь с первого взгляда".

Аманда дала канделябру имя Люмьер и уже купила обручальные кольца. Она утверждает, что заботится о его внешнем виде и полирует почти каждый вечер. "Знаю, что многие считают мое влечение к подсвечникам странным, но я не чокнутая", - заверила женщина.

Помимо Люмьера, у Аманды есть и другие канделябры, с которыми ее связывают открытые отношения. В прошлом она была влюблена в нью-йоркскую статую Свободы и даже взяла ее фамилию. Поддерживать роман на расстоянии оказалось слишком сложно, поэтому им пришлось расстаться.

Людей, испытывающих влечение к неодушевленным объектам, называют объектофилами или объектосексуалами. Хорошо известны случаи жительницы Швеции Эклоф Берлинер-Мауэр (Eklöf Berliner-Mauer), с 1979 года считавшей себя супругой Берлинской стены, и американки Эрики ЛаБри (Erika LaBrie), в 2007 году заключившей неофициальный брак с Эйфелевой башней. Согласно исследованию, опубликованному в Electronic Journal of Human Sexuality, более половины объектосексуалов страдают расстройствами аутического спектра.

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