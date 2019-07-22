В США на 88-м году жизни скончался писатель, журналист и комик Пол Красснер.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По словам его дочери, он умер 21 июля в своем доме, расположенном в Дезерт-Хот-Спрингс на юге Калифорнии. Он был тяжело болен, однако болезнь она не назвала.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!