https://news.day.az/world/1140137.html Скончался известный писатель и журналист
Скончался известный писатель и журналист
В США на 88-м году жизни скончался писатель, журналист и комик Пол Красснер.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По словам его дочери, он умер 21 июля в своем доме, расположенном в Дезерт-Хот-Спрингс на юге Калифорнии. Он был тяжело болен, однако болезнь она не назвала.
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