ЦИК Украины опубликовала официальные данные явки на парламентских выборах,

передает Day.Az со ссылкой на ru.tsn.ua.

Явка на них была рекордно низкой и составила 49,84%.

Согласно официальным подсчетам Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 07:30 понедельника, 22 июля, обработано 33,79% протоколов.

В многомандатном избирательном округе по состоянию на сейчас 5-процентный барьер для попадания в парламент преодолевают такие партии:

"Слуга народа" - 42,15%

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,7%

"Европейская солидарность" - 8,72%

"Батькивщина" - 8,17%

"Голос" - 6,41%

За чертой 5-процентного барьера сейчас находятся:

"Радикальная партия Олега Ляшко" - 3,96%

"Сила и честь" - 3,73%

"Оппозиционный блок" - 3,22%

"Свобода" - 2,34%

"Партия Шария" - 2,23%

"Украинская стратегия Гройсмана" - 2,19%

Остальные политические силы набирают менее 2% голосов.

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