ЦИК Украины опубликовала последние данные о парламентских выборах в стране
ЦИК Украины опубликовала официальные данные явки на парламентских выборах,
передает Day.Az со ссылкой на ru.tsn.ua.
Явка на них была рекордно низкой и составила 49,84%.
Согласно официальным подсчетам Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 07:30 понедельника, 22 июля, обработано 33,79% протоколов.
В многомандатном избирательном округе по состоянию на сейчас 5-процентный барьер для попадания в парламент преодолевают такие партии:
"Слуга народа" - 42,15%
"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,7%
"Европейская солидарность" - 8,72%
"Батькивщина" - 8,17%
"Голос" - 6,41%
За чертой 5-процентного барьера сейчас находятся:
"Радикальная партия Олега Ляшко" - 3,96%
"Сила и честь" - 3,73%
"Оппозиционный блок" - 3,22%
"Свобода" - 2,34%
"Партия Шария" - 2,23%
"Украинская стратегия Гройсмана" - 2,19%
Остальные политические силы набирают менее 2% голосов.
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