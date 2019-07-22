https://news.day.az/world/1140263.html В Москве найдено обезглавленное тело женщины
В Москве найдено обезглавленное тело женщины
Обезглавленное тело женщины обнаружено в лесном массиве на Новодачной улице в Москве.
Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах, передает Day.Az.
"Тело 31-летней женщины было обнаружено в лесном массиве в районе дома 60 по Новодачной улице. Труп имел гнилостные изменения, а голова была отделена от туловища", - сказал собеседник агентства.
По его словам, устанавливается личность погибшей. Сотрудники СК начали доследственную проверку.
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