В России ликвидировали нарколабораторию
Сотрудники полиции при поддержке отряда спецназа "Гром" задержали двух человек в Самаре, которые оборудовали нарколабораторию в гаражах и продавали наркотики через интернет, при обысках у них изъяли более 20 килограмм синтетических наркотиков и еще 120 килограммов прекурсоров. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В гаражных боксах они оборудовали нарколабораторию, а также место для хранения и фасовки смертоносного товара. При обыске указанных помещений обнаружено лабораторное оборудование. Изъято более 20 килограммов синтетических наркотиков и свыше 120 килограммов прекурсоров для их изготовления, что подтверждено проведенной экспертизой", - рассказала Волк.
Наркотики мужчины продавали в Центральном и Приволжском федеральных округах через интернет-магазин.
Один из задержанных оказался местным жителем, а его сообщник - гражданином одной из стран ближнего зарубежья. Сейчас они находятся под стражей.
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