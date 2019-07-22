Джон Маккриди из Ньютаунардса, Великобритания, работает в компании по установке систем безопасности. Как-то его вызвали проверить странное поведение сигнализации в больнице, и тогда парень заметил кое-что пугающее, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Джон опубликовал видео в группе "Фейсбука", посвящённой всему паранормальному, и рассказал, как с напарником выехал на вызов в госпиталь в Белфасте. Ему сообщили, что в последнее время часто по ночам срабатывала сигнализация, и с этим нужно было разобраться. Однако парень не обнаружил никаких неисправностей и решил проверить камеры наблюдения, пишет The Daily Star.

И тут начались странности: сначала вроде бы ничего не происходит, а потом автоматические двери открываются сами по себе и срабатывает сигнализация. Но стоило Джону приглядеться, как он пришёл в ужас. На видео тёмный силуэт плывёт через весь приёмный покой к выходу, а когда он пропадает - двери открываются.

В своём посте Джон поинтересовался, что пользователи думают про странный ролик. И те подтвердили опасения парня, заявив, что происходящее на видео их изрядно напугало.

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