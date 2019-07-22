Ruptly опубликовал видео захвата британского танкера в Иране, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как утверждает иранское гостелевидение, кадры сделаны на палубе судна Великобритании Stena Impero.

На них видно, что на британском танкере теперь развевается флаг Ирана.

Ранее в Сети оказалась запись переговоров Корпуса стражей исламской революции с танкером, двигавшимся под британским флагом.

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