https://news.day.az/world/1140328.html Появилось видео захвата британского танкера в Иране - ВИДЕО
Появилось видео захвата британского танкера в Иране - ВИДЕО
Ruptly опубликовал видео захвата британского танкера в Иране, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Как утверждает иранское гостелевидение, кадры сделаны на палубе судна Великобритании Stena Impero.
На них видно, что на британском танкере теперь развевается флаг Ирана.
Ранее в Сети оказалась запись переговоров Корпуса стражей исламской революции с танкером, двигавшимся под британским флагом.
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