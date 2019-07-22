Китай сможет разместить своих военных на базе в Камбодже по тайному соглашению между странами. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По их информации, документ был принят весной. Он дает армии Китая исключительное право пользоваться военно-морской базой Реам в Сиамском заливе в течение 30 лет. После этого каждые 10 лет соглашение автоматически продлевается. При этом объект планируется использовать для размещения военных, хранения оружия и стоянки кораблей.

Как отмечается, таким образом Китай получит первый военно-морской форпост в Юго-Восточной Азии. Это в итоге может привести к изменению баланса сил в регионе.

В то же время как в Пекине, так и в Пномпене подобные данные опровергли. "Это худшие из когда-либо выдуманных новостей в отношении Камбоджи", - отметил премьер-министр страны Хун Сен, передает Reuters. По его словам, такое в принципе невозможно, поскольку размещение иностранные военных баз противоречит конституции. Представитель Минобороны Камбоджи также указал, что материал "придуман и не имеет под собой оснований".

Представитель китайского МИД Гэн Шуан в свою очередь отметил, что страны традиционно являются дружественными соседями. По его словам, сотрудничество идет в разных областях, оно прозрачно и равноправно. "Надеюсь, некоторые страны не будут переоценивать его уровень", - сказал дипломат.

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