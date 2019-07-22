https://news.day.az/world/1140359.html Видео момента падения самолета в океан из кабины пилота - ВИДЕО
Видео момента падения самолета в океан из кабины пилота - ВИДЕО
В Сети появилось видео момента аварии Boeing 737 в Папуа - Новой Гвинее, которая произошла в сентябре прошлого года, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Ролик появился после того, как авиационная комиссия закончила расследование.
Кадры были сделаны в кабине пилота. За мгновение до катастрофы пилоты говорят, что теряют высоту.
Напомним, что лайнер упал в воду. На борту самолета находилось 47 человек. 12 членов экипажа и 34 пассажира сумели выбраться из самолета, а затем их спасли. Самолет упал в океан примерно в 460 метрах от посадочной полосы аэропорта.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре