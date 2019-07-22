Около 70 человек оказались заблокированными из-за пожара в многоэтажном здании государственной телекоммуникационной компании MTNL в городе Мумбаи на западе Индии, сообщает местная телекомпания NDTV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, пожар в большей степени затронул третий и четвертый этажи здания. По меньшей мере 14 пожарных машин тушат возгорание, используя краны, чтобы добраться до людей, запертых на верхних этажах. Что именно послужило причиной возгорания, пока неизвестно. До пожара очевидцы почувствовали запах горящих проводов, отмечает телеканал. Как сообщает агентство ANI, более 60 человек были спасены. Сведений о пострадавших пока не поступало.

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