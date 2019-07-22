Издание отмечает, что министерство торговли США с 2016 года расследовало предполагаемые связи между Huawei и КНДР, но публично не связывало их между собой. Huawei сообщила в заявлении, что у компании "нет бизнеса" в КНДР, пишет газета.

Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. В мае министерство торговли США внесло Huawei в "черный список", который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.