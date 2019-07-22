Меган Маркл, герцогиня Сассекская выполнит последнее желание королевы, когда она умрет, об этом сообщает Express.co.uk со ссылкой на слова бывшего редактора ITV News Тима Эварта, передает Day.Az.

По его предположениям, после смерти королевы Елизаветы II, интерес к роду монархов может угаснуть. Он считает, что наследник не достаточно популярен для того, чтобы удержать внимание людей. Однако именно появление Меган Маркл в королевской семье может спасти ситуацию, обнадежил эксперт.

"Я думаю, что Гарри и Меган смогли привлечь молодое поколение, чего и хотела королева", - заявил Эварт.

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