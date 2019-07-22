https://news.day.az/world/1140452.html Трамп сделал новое заявление по Ирану
Трамп сделал новое заявление по Ирану
Президент США Дональд Трамп признался, что ему все меньше хочется договариваться с Ираном.
"Честно говоря, мне становится сложнее хотеть заключить сделку с Ираном", - сказал он в понедельник журналистам, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Он еще раз повторил, что иранским военным не стоило сбивать американский беспилотник. По его словам, США готовы "к самому худшему". Трамп также отметил, что Иран находится в сложной экономической ситуации с инфляцией 75%.
"Я просто буду сидеть и ждать. Они очень бедная страна. Посмотрим, что будет", - добавил он.
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. При этом Трамп заявляет о готовности обсуждать новую сделку с Тегераном без предварительных условий, однако тот требует снятия санкций для начала переговорного процесса.
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