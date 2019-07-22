Он еще раз повторил, что иранским военным не стоило сбивать американский беспилотник. По его словам, США готовы "к самому худшему". Трамп также отметил, что Иран находится в сложной экономической ситуации с инфляцией 75%.

"Я просто буду сидеть и ждать. Они очень бедная страна. Посмотрим, что будет", - добавил он.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. При этом Трамп заявляет о готовности обсуждать новую сделку с Тегераном без предварительных условий, однако тот требует снятия санкций для начала переговорного процесса.