https://news.day.az/world/1140506.html Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи обвинил ВКС в нарушении воздушного пространства страны во вторник утром, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды по три минуты находился в воздушном пространстве страны над Японским морем.
В ведомстве заявляют, что истребители южнокорейских ВВС подняли по тревоге и дали предупредительные выстрелы.
Ранее в российском Минобороны неоднократно заявляли, что все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами.
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