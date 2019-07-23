https://news.day.az/world/1140516.html Женщине оторвало ногу на эскалаторе в Китае - ВИДЕО
Женщине оторвало ногу на эскалаторе в Китае - ВИДЕО
Женщине оторвало ногу на эскалаторе в ТЦ в китайском городе Харбин.
Несчастный случай произошел, когда она встала на ступеньки. Они обрушились, поскольку эскалатор ремонтировался, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Как сообщает Daily Mail, в результате инцидента женщине оторвало по колено левую ногу.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре