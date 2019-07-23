Женщине оторвало ногу на эскалаторе в ТЦ в китайском городе Харбин.

Несчастный случай произошел, когда она встала на ступеньки. Они обрушились, поскольку эскалатор ремонтировался, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщает Daily Mail, в результате инцидента женщине оторвало по колено левую ногу.

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