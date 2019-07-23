https://news.day.az/world/1140559.html В Иране произошло сильное землетрясение
В Иране произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в ночь на вторник в южной части Ирана. Об этом сообщила сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга, зарегистрировавшая подземные толчки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Их эпицентр находился на берегу Персидского залива в 160 км юго-западнее портового города Бендер-Аббас (административный центр провинции Хормозган).
Сведений о жертвах и разрушениях к этому часу не поступало.
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