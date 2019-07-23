Житель Филадельфии (Пенсильвания, США), чьё имя осталось неизвестным, поразил всех не только своей физической подготовкой, но и отчаянной смелостью.

К зданию, в котором началось возгорание, приехали не только пожарные. Туда же прилетел вертолёт местных теленовостей, и репортёрам удалось снять, как незнакомец спокойно и деловито спускается вниз с 19-го этажа - и это при том, что у него не было никакой страховки и даже шлема на голове, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Через несколько минут храбрец очутился в безопасности на земле. Сообщается, что пожар был достаточно быстро потушен, и никто не пострадал - включая мужчину, показавшего всем собравшимся такое потрясающее представление.

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