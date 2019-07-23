Француз Фрэнки Запата, чемпион гонок на гидроциклах и изобретатель реактивного ховерборда Flyboard Air, в следующий четверг попытается пересечь Ла-Манш на летающей доске. Пролив, разделяющий Англию и Францию, он попробует покорить 25 июля - в день 110-летней годовщины первого перелета через Английский канал, совершенного авиатором Луи Блерио в 1909 году, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Полет начнется с пляжа у Сангатта на берегу Ла-Манша - там же, где стартовал Блерио - и завершится неподалеку от британского Дувра. Как ожидается, Запата пробудет в пути около 20 минут и разовьет скорость до 140 км/ч, пишет The Guardian.

Flyboard Air, на котором можно летать стоя, использует пять турбореактивных двигателей, мощность каждого из которых доходит до 250 лошадиных сил. Максимальная высота, на которую может подняться человек, - 3000 метров. "Летающий сегвей" состоит из трех частей: самой платформы, ручного пульта и рюкзака с топливом, который закреплен на спине Запаты и соединен с доской шлангом.

По оценке француза, бензина хватит примерно на 10 минут полета, а значит, ему придется заправиться где-то на полпути. Как это будет сделано, неясно. Возможно, Запата приземлится на плавающую платформу либо каким-то образом пополнит запас топлива прямо в воздухе.

14 июля Запата совершил демонстрационный полет над военным парадом в честь Дня взятия Бастилии. Он тогда заявил, что использовал лишь 3% возможностей ховерборда, тогда как для пересечения Ла-Манша ему понадобятся 99,9%. Свои шансы на успех изобретатель оценил в 30%.

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