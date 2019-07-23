Пассажирка решила открыть аварийный выход, чтобы выпрыгнуть из авиалайнера во время полета. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом во вторник, 23 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на борту самолета, летевшего в московский аэропорт Шереметьево из Санкт-Петербурга. Женщина попыталась открыть дверь, когда воздушное судно заходило на посадку.

По информации издания, попутчики сумели остановить дебоширку. После приземления ее доставили в отделение полиции, а затем отвезли в психиатрическую больницу.

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