В районах северо-востока Нью-Джерси и юго-востока Нью-Йорка ожидается продолжение сильных дождей с грозами, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Стоявшая несколько дней в Нью-Йорке знойная погода сменилась обильными дождями. Вечером в понедельник, 22 июля, многие станции метро в городе "обзавелись" водопадами: подземку американского мегаполиса начало затапливать.

Пользователи социальных сетей публикуют кадры из метро. На них видны усиливающиеся потоки воды на некоторых станциях, мокрые полы, пытающиеся преодолеть гигантские лужи пассажиры.

"Выглядит как сцена из Титаника", - написала одна из пользователей.

По данным Национальной метеорологической службы (NWS), ожидается, что город ожидает наводнение, а предупреждение будет действовать до утра 23 июля, сообщает NBC.

"Если в Нью-Йорке идет дождь, можно сделать ставку (кроме мокрых носков): будут затопленные станции метро", - утверждает другой пользователь.

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