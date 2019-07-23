Появившиеся накануне в прессе сообщения о том, что смартфоны под брендом Lenovo вновь появятся в продаже в России, не соответствуют действительности. Об этом рассказал РБК генеральный менеджер Lenovo в России Александр Катаев, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Коммерсант" сообщил накануне со ссылкой на гендиректора компании Mobilidi Галину Халецкую, что компания станет эксклюзивным дистрибьютером смартфонов Lenovo в России, а продажи устройств в ближайшее время начнут официальный онлайн-магазин Lenovo.Store, Hitbuy, "Связной-Евросеть" и другие розничные сети.

"Mobilidi не является официальным дистрибьютором Lenovo в России. Я не знаком с этой компанией. Есть компании, которые закупают в Китае смартфоны Lenovo и приезжают сюда. Непонятно, способны ли они работать в Российской Федерации, соответствуют ли они стандартам. Официальными сервисными центрами они поддерживаться не будут и российскими представительствами тоже не будут", - цитирует РБК Катаева.

По его словам, вся продукция Lenovo, официально поставляемая в Россию, представлена на официальном сайте. Компания прекратила поставки смартфонов в Россию в 2017-м, сосредоточив усилия на продвижении аппаратов под купленным ранее у Google брендом Motorola. В итоге с января 2017-го по январь 2018-го доля Lenovo на российском рынке смартфонов упала с 7 до 1%.

Mobilidi входит в холдинг RDC Group, который является официальным дистрибьютором в России смартфонов Xiaomi и HiSense.

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