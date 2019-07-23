20 июля видеокамеры, установленные на оживлённой магистрали в уезде Синшань (округ Ичан, провинция Хубэй, КНР), зафиксировали момент "бегства" легковушки с пассажирами в салоне, от рассеянного автомобилиста, забывшего поставить на тормоз своё транспортное средство, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Автомобиль, оставленный на обочине дороги скатился с уклона. Во время неуправляемого заезда жена автовладельца, сидящая на пассажирском кресле, решила покинуть салон и чуть не угодила под колёса.

Случайный свидетель происшествия успел догнать неуправляемую легковушку и, заняв водительское сиденье, остановить укатившийся автомобиль.

По информации СМИ, в момент неконтролируемого заезда в салоне машины находились три человека. В результате инцидента никто серьёзно не пострадал.

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