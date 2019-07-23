Инцидент произошёл в парке города Гдыня, Польша. 39-летний житель решил попробовать себя в роли банджи-джампера и спрыгнул с высоты 100 метров, привязанный с помощью специальных канатов. Крепление не выдержало, и прыгун на полной скорости влетел в подушку безопасности, сообщает trojmiasto.pl. От серьёзных травм она его не спасла. Эти жуткие моменты были засняты на видео.

Сначала на подвесной платформе мужчину подняли вверх с помощью крана. Чтобы решиться на прыжок, мужчине понадобилось некоторое время. Спустя мгновение он уже летит вниз. Всё, кажется, идёт по плану, но ровно до тех пор, пока эластичные канаты не начинают натягиваться. Крепления не выдерживают - и верёвка отрывается от ремней, на которых держался прыгун. Далее - считаные секунды свободного падения, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

К счастью, там была большая воздушная подушка. Медработники и свидетели бросились мужчине на помощь, после чего его увезли в больницу. Был поставлен диагноз: сломанные позвонки и другие повреждения нескольких внутренних органов.

К счастью, спинной мозг повреждён не был, поэтому мужчина всё ещё может двигаться. Местная полиция уже допрашивает свидетелей и сотрудников аттракциона.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!