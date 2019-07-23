https://news.day.az/world/1140743.html Россиянин построил дом в стиле группы Queen - ФОТО
Россиянин построил дом в стиле группы Queen - ФОТО
Житель Калининградской области построил дом в стиле группы Queen, поклонником которой он является, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Дом с оригинальным дизайном находится в поселке Новодорожный. На фасаде нарисован силуэт лидера группы Фредди Меркьюри, а козырек у входа украшен латинской буквой Q.
Одна из стен дома превратилась в британский флаг, над окнами изображены корона, а во дворе большими буквами выложено имя Freddie.
Фотографии дома появились в соцсетях, и пользователи горячо одобрили идею владельца здания.
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