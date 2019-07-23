Кадры, вызвавшие огромный интерес любителей паранормального, в то же время стали причиной многих споров, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Неизвестно даже точное время и место съёмки. Одни считают, что всё произошло относительно недавно и было снято на видео в США, другие же уверены, что таинственное существо было запечатлено неким жителем Мексики по имени Рубен, причём несколько лет назад. Как бы то ни было, но на кадрах мы видим какую-то странную "собаку", пришедшую к реке на водопой, вот только это животное, кем бы оно ни являлось, напившись, встало на задние лапы и скрылось.

Зрители, конечно же, гадают, кто же именно приходил на берег попить воды. Высказываются мнения о бигфуте, жутком мутанте и даже инопланетянине. Скептики же уверены, что мы имеем дело с подделкой - ну, или по крайней мере с бурым медведем.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!