Регулирующие органы Германии разрешили системам автономного вождения Bosch и Daimler парковать автомобили самостоятельно, без какого-либо вмешательства человека. Это первый случай в мире, когда полностью автоматизированная функция парковки, не требующая присутствия водителя за рулем, была одобрена на государственном уровне, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Допуск к "робостоянке" получили самоходные автомобили Bosch и Daimler, попадающие под 4-й уровень автономности. По классификации Сообщества автомобильных инженеров (SAE), этому уровню соответствуют транспортные средства с "умными" системами, которые не предполагают активного участия водителя в процессе езды.

Немецкие автоконцерны взялись за разработку функции полностью автоматизированной парковки в 2015 году, пишет TechCrunch. В 2017-м систему начали испытывать в гараже "Музея Mercedes-Benz" в Штутгарте. Годом позже любой посетитель этого учреждения мог протестировать новую услугу, вызвав робомобиль через мобильное приложение.

Смарт-машина приезжала к месту посадки сама, а после осмотра экспонатов клиент мог оставить её в зоне высадки. Ориентируясь по датчикам снаружи и внутри гаража, автомобиль самостоятельно доезжал до места стоянки и парковался. Правда, на тот момент присутствие страхующего за рулем было обязательным требованием безопасности.

В рамках совместного проекта Bosch и Daimler также тестируют роботакси. Во второй половине 2019 года систему автопилота испытают на Mercedes-Benz S Class в США. На дороги общественного пользования "умные" машины должны выйти "в начале следующего десятилетия".

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!